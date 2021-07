Kultur

Når makrellen trekk mot norskekysten veit vi at sommaren er her, for makrell er sommarfisken framfor alle. Makrell vandrar i store gigantstimar og med sine svartblå striper langs ryggen og kvit buk, skyt den i rakettfart gjennom vatnet. Makrellen er populær å fiske og kjem borti ein stim nappar det jamt og trutt!