Tampenbuda får 1 million kroner frå Kulturminnefondet

Kultur

I august i fjor kunne Vikebladet Vestposten fortelje at Oskar Grimstad, mest kjend som forretningsdrivande og stortingspolitikar og lokalpolitikar i Hareid for Framstegspartiet gjennom ei årrekkje – hadde kjøpt den ikoniske Tampenbuda, også kalla for Donnabuda, på Hareid.