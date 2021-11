Kultur

11. januar 2020 arrangerte Musikklaget Ulf og HDU sin tradisjonsrike konsert for 20. gong. I mars det året blei Norge som kjent stengt ned som følgje av koronapandemien. Sjølv om moglegheitene for å øve og halde konsertar har vore svært avgrensa i tida etter, som blant anna førte til at den planlagde 21. konserten blei avlyst – har det i år blitt lempa meir og meir på koronareglane. Difor ser musikantane no føre seg å arrangere Nyttårskonserten igjen – i to omgangar – ettermiddagen og kvelden laurdag 8. januar 2022. Billettsalet opnar onsdag 1. desember.