Kultur

Medan snøen låg tjukk utom nova, var det avspark for festivalsommaren i Ulsteinvik torsdag kveld. Under eit kickoff-arrangement på Sjøborg vart det letta litt på sløret når det gjeld kva vi kan vente oss av artistar og opplevingar under ikkje mindre enn tre festivalar i sommar, Smak av Ulstein, Heimebanefest og Trebaatfestivalen.