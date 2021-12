Prisen gjekk til ein fin gjeng som ønskjer å skape glød og engasjement i Hareid sentrum

Kultur

Vanlegvis blir Frivilligprisen i Hareid delt ut på eit arrangement på Hadartun i førjulstida, men koronaviruset sette ein stoppar for dette arrangementet. I staden vart prisutdelinga flytta til kyrkjelydshuset, der Hareid sokn hadde julebord for alle som har lagt ned ein frivillig innsats for soknet. Utan denne gjengen hadde dei ikkje fått gjort like mykje, det ønskte dei å vise takksem for gjennom ein festkveld.