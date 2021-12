Da Capo på korona-avlyst julekonsert

Kultur

Det vart "same procedure as last year" for Con Moto sin tillyste julekonsert. Her skulle syskena Gunvor og Tore Ulstein og Hanne Notøy få framført nokre av sine kjæraste julesongar av koret, men på grunn av innskjerpinga i smitteverntiltak på grunn av korona har koret valt å avlyse konserten.