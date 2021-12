Kven skjuler seg bak skjegget?

Kultur

Greier du å gjette kven som gøymer seg bak nisseskjegget? Kvar dag framover, til og med julaftan, har du høve til å vere med i trekninga av fire skrapelodd. Alle som deltek i konkurransen vil også vere med i trekninga av eit digitalt årsabonnement på Vikebladet Vestposten.

Vi har valt ut 24 lokale kjendisar med tilknytning til Hareid og Ulstein, og oppgåva di vert å finne ut kven som skjuler seg bak skjegget. Når du trur du har svaret, send det på e-post til redaksjon@vikebladet.no.

For at svaret skal vere godkjent, må vi ha det i innboksen innan klokka 23.59 samme dag som oppgåva vert lagt ut på vikebladet.no. Kvar dag trekker vi ut ein vinnar mellom dei som har rett svar. Premien, fire skrapelodd, kan hentast i redaksjonen til Vikebladet Vestposten.

Løysinga for 20. desember

Dette var eigentleg ei dobbelnøtt, for her skal vi gjennom to lag med masker. Bak nissemaska er det Hildegunn Moltubakk som skjuler seg, medan det er Fredrik Steen som skjuler seg bak denne karakteren. Sidan det snart er jul er vi i det godlynte hjørnet og aksepterer både Hildegunn Moltubakk og Fredrik Steen som korrekte svar.





1. desember: Anne Berit Hjørungdal

2. desember: Siw-Monica Brandal

3. desember: Evelinn Vestnes

4. desember: Emilie Liaset-Eriksen

5. desember: Toralf Muren

6. desember: Linda Haddal Røssevoll

7. desember: Reidun Pedersen

8. desember: Kristian Bigset Blaalid

9.desember: Oddvor Follestad Hovden

10. desember: Ingeborg Dyrhaug Hatløy

11. desember: Stein Henning Brandal

12. desember: Linda Vågeskar Bårslett

13. desember: Ronald Øvrelid

14. desember: Ingrid Kleiven

15. desember: Linda Hasund

16. desember: Gunn Røyset Håbakk

17. desember: Bjørn Sæther

18. desember: Marie Bjerkvik