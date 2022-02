Fullt bibliotek på Sande-kvelden

Kultur

Dei seks aktørane på scena formidla spranget frå den vare og lengtande Jakob Sande til den rå humoristen med eit spark til både rikmann og prestestand. Og midt opp i alt kjærleiken til Vestlandsnaturen og heimstaden sin Fjaler. Scena på Hareid Folkebibliotek passar heilt flott til slike arrangement.

Biblioteket var så fullt som det går an i desse tider. Over 150 hadde møtt fram. Og publikum var begeistra over dei seks aktørane som hadde sine roller å spele i programmet om Jakob Sande og diktinga hans. Det er tydeleg at slike kulturelle påfyll er etterlengta no.

Lars Hartig-Tangedal sydde det heile saman på ein framifrå måte. Han fekk med både livshistoria til denne gåverike kunstnarsjela og tankane som har lagt til grunn for dikta og songane som vart framførte. Soknepresten fekk på mange måtar ei ny sene for bodskapen om sosial rettferd, menneske sin samansette natur på både godt og vondt, ei scene som Hartig-Tangedal fylte godt.

Sigmund Aksnes imponerte med si diktframføring av Då Gud held fest i Fjaler, diktet om Moses som skilde Raudehavet og fleire av dei kjende Sande-dikta. Dette er stoff han kjenner godt og kan formidle det slik at dei som høyrer på, nesten kjenner at dei var der. Og alt saman utanboks.

Vibeke Holstad, Ingmar Mork, Ida Teige og Hege Holstad gav publikum fleire Jakob Sande dikt som det er sett tone til. Dei opna med den vare Fløytelåt om våren med sevje i både tre og mann – og avslutta med den åndelege sjømannssongen som er inspirert av sjømannslivet og trua på ei hamn ein gong. Gode stemmer med eit trygt og stødig akkompagnement.

Denne gongen var det leigt inn lyd i Biblioteket frå Lydkjellaren. Skal denne eminente scena på biblioteket kunne brukast ofte og lettvint, bør Hareid kommune snarast spandere eit skikkeleg permanent lydanlegg.