Kino på samfunnshuset

Kultur

Dei to glade menneska på dette bildet er kinomaskinist Johannes Håndlykken og kinosjef Lita Klepp. Håndlykken døydde for eit år sidan, men Lita Klepp lever i beste velgåande, og fortel at ho hadde ei fin tid som kinosjef på Ulstein samfunnshus. Ho hadde stillinga i 24 år, og hadde det som plommen i egget.