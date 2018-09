Hødd-monumentet bør få ei sentral plassering

Meiningar

Hødd treng virkelig nokre gode supportere for tida, men eg må berre beklage å måtte innrømme at i staden for å vere ein god Hødd-supporter så har eg gradvis gjennom årenes løp blitt ein medgangs-supporter. Dersom Hødd har gode prestasjoner så kan eg ta meg ein tur på fotballkamp. Men eg har i det minste den vanen at eg nesten alltid sjekker om søndagskvelden, korleis dagens kamp har gått for Hødd.

Kor stor plass Hødd bør få i Ulsteinvik si historie er kanskje ikkje lett å ta stilling til. Men at det må bli ein vesentlig plass trur eg sjølv den dårligaste supporter og minst fotballinteresserte blir nødt til å innrømme.

Eg husker godt i frå den tida når Hødd var i første divisjon (som då var øverste divisjon) på 60 og 70-talet for ein sensasjon Hødd sine prestasjoner var. Disse gjorde at mange av oss unge gutane i Indre Herøy heller identifiserte oss med å vere Ulsteinvikarar enn Herøyværingar. Og når eg vart litt eldre og var i andre kanter av landet så brukte eg å seie at eg var nesten i frå Ulsteinvik. For dette var ein plass som mange kjente godt til, nettopp på grunn av Hødd.

Eg er sikker på at liknande historier som den eg vil nevne her, kunne blitt fortalt av fleire, så eg trur absolutt ikkje at den er unik. Når eg var i Militæret i 79-80 så var eg stasjonert utanfor Bodø i flyvåpenet. Den gongen hadde dei strenge retningslinjer for korleis hårklippen skulle vere, så det vart nokre turer innom frisøren i løpet av militærtenesta. Og eg husker godt då eg første gongen valgte meg ut ein frisør midt i sentrum av Bodø. Eg presenterte meg og sa som vanlig at eg var i frå nærleiken av Ulsteinvik. Frisøren vart veldig begeistra og fortalte masse om Hødd, Kjetil og Hallbjørn Hasund og fleire andre av Hødd sine spelarar som han kjente til. Hans detaljkunnskap om Hødd og alle deira prestasjoner var mildt sagt imponerende. Det kan kanskje vere lett å tenke seg at dette berre var eit triks for å vinne kundar, at han på denne måten ville vise si interesse slik at eg skulle klippe meg hos nettopp han igjen. I alle fall virka dette, så neste gong eg skulle klippe meg, så valgte eg samme frisør igjen. Eg presenterte meg og rekna med at han kjente meg igjen. Men nei, det virka ikkje som han kjente meg igjen, så eg fortalte då igjen at eg var i frå nærleiken til Ulsteinvik og rekna med at han då huska at eg hadde klipt meg hos han ein gong før, og samtalen vi då hadde hatt. Då han hørte om Ulsteinvik vart han like begeistra som forrige gong og fortalte alt han tidligare hadde fortalt, og endå meir. Han huska tydeligvis ingenting av at eg hadde klipt meg hos han før, eller den forrige samtalen som vi hadde hatt, men alt dette med Hødd hadde virkelig «brent seg fast» i hans minne på ein måte som gjorde at der huska han det meste. Eg trur at dette er berre eit eksempel på kva inntrykk Hødd sine prestasjoner den gongen gjorde på mange.

Rundkøyringa ved AMFI er vel det krysset der alle i frå Sørlige del av Ulstein kommune samt Herøy og Sande tok snarveien opp til Høddvoll når dei skulle på kamp, så dette er absolutt ein godt synlig, og verdig plass, for å heidre Hødd sine gamle og (forhåpentligvis)framtidige prestasjoner.

Ei betre plassering for ei hengebjørk må vel finnast. Her er gangfelt på alle sider og bra med trafikk, så ei rundkøyring dekt av sleipt haustlauv frå ei bjørk kan umulig vere særlig lurt!