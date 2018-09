Skjemmande ordbruk?

Meiningar

Ein lesar har reagert på eit språkuttrykk som skal ha vore nytta frå preikestolen under ei konfirmantgudsteneste i Ulstein – og deretter gjengitt som hovudtittel på framsida av lokalavisa:

«Ikkje kødd med konfirmantane våre».

Lesaren, som ønskjer å vere anonym, utfordrar meg til å gi ei vurdering kring uttrykket. Han skriv:

«Prøv å finne ut a) opphavet til dette uttrykket: å kødde; b) - kva er den allmenne tydinga no; -c) - er dette eit negativt/skjemmande/ikkje «bordbært» uttrykk - på linje med sleng-ord for kvinnelege og mannlege kjønnsorgan?»

Eg kan seie at eg faktisk har høyrt dette ordet - «å kødde» - også frå preikestolen i Hareid kyrkje – den gong også i ein konfirmantsamanheng. Så eg har vanskeleg for å tru at vedkomande prestar har hatt noko obskjønt i tankane. Men personleg kjenner eg godt til at «kødd» for ein del tiår sidan var eit svært vanleg slengord på dei mannlege «pontifikalane» (for å seie det litt pent). Også brukt i tydinga «drittsekk/skitvott». Så derfor reagerer eg også – og sikkert mange på min alder – på dagens fornya meiningsbruk – i alle fall i sakrale samanhengar.

Men eg trur altså at det er eit generasjonsspørsmål – og ikkje vondt meint.

Det slår meg elles at dette verbet «å kødde» liknar det engelske «kidding». «You are kidding» - «du tullar». I den engelske ordlista er «to kid» forklart med «å erte/tøyse med». Meiningslån frå engelsk til norsk er ikkje uvanleg i våre dagar, så ein teori kan vere at unge menneske i dag ser ein samanheng mellom KIDDING og KØDDING.

Elles er ein engelsk KID ein liten gut.

I Ivar Aasens «Norsk ordbog» er EIN KODD(E) forklart med «testikkel», men også med «testikkelpungen hos eit hanndyr». Ein kodd kan også vere ein ertebelg.

I boka «Norske arveord» står Ø-versjonen; KØDD, med dette tillegget: «brukes også om penis og som skjellsord, tildels i en avbleket betydning». Og denne avbleika tydinga, heiter det i boka, har ført til det avleidde verbet «å kødde», som blir forklart med «tulle, lage spillopper».

Så konklusjonen må vere at det finst lag i folket med ulike oppfatningar om dette ordet.