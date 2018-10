Det skjer på Hareid!

Meiningar

La det vere sagt med ein gong, ingen går ut på dato når det gjeld engasjement for lokalsamfunnet sitt. Faktum er heller at vi treng meir konstruktivt engasjement og frivillig innsats for å bygge lokalsamfunnet vårt til noko endå betre.

I kommunestyret på torsdag landa vi tre viktige saker som engasjerer mange i bygda vår; oppussing av rådhus, fotballhall og flytting av bibliotek til det nye helsehuset.

Rådhuset får no eit etterlengta og nødvendig vedlikehald, fjerning av miljøskadelege materiale, reduserte straumkostnadar og no ein god å trygg arbeidsplass for dei tilsette. Prosessen fram mot dette vedtaket har ikkje vore god, det har EH heilt rett i og alle kan ta lærdom av den. Han har og rett i at politisk leiing ikkje vart informert om flyttinga før det var begynt, dette på grunn av akutte store støy og støv plagar for dei tilsette. Ordførar har sjølvsagt arbeidsplassen sin på rådhuset, men desse to dagane når vedtaket om flytting vart gjort, var ordførar på tenestereise for Hareid kommune. Rådmannen har gjentekne gongar lagt seg flat og beklaga måten dette skjedde på overfor det politiske miljøet i Hareid kommune og vi må no bruke energi på å sjå framover. Forslaget frå Folkelista, Høgre og Venstre som samrøystes vart vedteke vil bli ei stegvis total-rehabilitering av tak, fasade og varmeanlegg. Når helsehuset er ferdig vil ein ta del to av prosjektet med fasade på utleigedel og bibliotek.

Etter innstilling frå byggenemnda vedtok kommunestyret og samrøystes at ein skal planlegge biblioteket inn i hovudetasjen på helsehuset. Dette vil gi biblioteket eit nødvendig løft og samtidig bringe meir aktivitet i miljøgata. Dette vil og gi rom for resurssenteret i underetasjen på rådhuset, noko som gir reduserte eksterne leigekostnadar. Arbeidet med helsehuset er i tråd med kommunestyre sitt vedtak med samspelfase no, som vil vare til ca nyttår, med byggestart på nyåret i 2019. Fyrste teikningar og skisser vil kome ut i neste veke. Vi er samstundes i tett dialog med dei som vi ynskjer inn i bygget, og dette arbeidet vil intensiverast når vi no får dei fyrste teikningane å jobbe med. Går alt etter planen vil bygget stå ferdig på nyåret 2020.

Fotballhallen vart og vedteken sendt ut på ny totalentreprise med ei øvre ramme på 25 mill inkl mva, dette etter forslag frå Høgre, Folkelista, Venstre og Arbeiderpartiet. Ambisjonar frå både kommune og brukarar har nok heilt klart vore større enn kva eit brukarmiljø og kommune kan forsvare inn i sine budsjett. Det blir difor eit redusert prosjekt utan garderobar og reduksjon i ein del kostnadsdrivande tekniske løysingar. Underteikna føler seg trygg på at til hausten 2019 er hallen på plass og ivrige fotballspelarar i kommunen kan få ei ny tidsrekning med topp fasilitetar. Samstundes vert Hareidhallen og andre gymsalar vil få frigjort kapasitet til handball, turn, badminton osv. I sum vil dette gi eit lyft for det frivillige arbeidet og styrke folkehelsa for mange.

Skjer det noko anna i kommunen? Ja, det gjer faktisk det. Kjøpmannsgateprosjektet har kome langt med ny veg på baksida og entrepenør er vald for å ruste opp sjølve gata med fortau på begge sider og langsgåande parkering. Nye møteplassar med leikeapparat og aktivitetssoner vil igjen gi gata eit lyft og binde sentrum tettare i hop. Overåsanden har fått eit lyft i 2018 med nytt sanitærbygg. Røyset har eit stort prosjekt med framlegging av vatn, avløp, fiber og oppgradering av vegar frå Bjåstad til Ulsetkrysset. Ny reguleringsplan er snart på plass og vil gi store moglegheiter for Hareidsmyrane for både handel og service, samt byggefeltet på Holstad. I år har vi og fått rusta opp dårlege vegar på Hamnavegen og Hareidseidet å vi skal straks rulle ut siste del av asfaltarbeid i kommunen. Pålhaugen er no ferdig regulert og siste del av grunn er kjøpt, det betyr at vi kan starte utbygging i 2019 om kommunestyret løyver midlar til prosjektet.

Alle prosjekta ovanfor vil gi auka bulyst og trivsel i kommuen vår, noko som igjen gir fleire innbyggjarar og skatteintekter som gjer at vi kan halde eit godt tenestenivå til innbyggjane og styrke det lokale næringslivet.