Ope brev til Ulstein kommunestyre

Meiningar

OPE BREV TIL KOMMUNESTYRET I ULSTEIN OM PS 18/92 SNOEZELEN SOM SPESIALPEDAGOGISK METODE - ENDRING I TILBODET

NFU støttar framlegget frå Frp, KrF og V og tilrådinga frå Ulstein formannskap 16.10.2018:

"Kommunestyret stansar prosessen med flytting av snoezelen frå Reiten til Holsekerdalen.

Grunngjevinga er at kommunestyret ikkje kjenner seg trygg på at prosessen har vore god nok og at saka er godt nok belyst. Dei faglege vurderingane sprikar så pass mykje at det er vanskeleg for dei folkevalde å ta stilling til sakas faktiske forhold."

Brukarmedverknad

Det er positivt at det verkar som om både foreldre, føresette og det pedagogiske miljøet på Kompetansesenteret etterkvart har blitt høyrt i denne saka, sjølv om prosessen kunne vore langt betre med rimelege fristar for uttale i saka. Det er foreldre/føresette og spesialpedagogane som sit med erfaringane frå det systematisk og målretta opplæringsarbeidet som har vore gjennomført i Snoezelen på Kompetansesenteret, og sett dei gode resultata. Så dei er svært viktige informantar når det er snakk om kva den einskilde elev har tileigna seg gjennom opplæringa der.

Men framleis er det store skilnadar på korleis det faglege grunnlaget for å bruke det tilrettelagde sensomotoriske opplæringsmiljøet i Snoezelen blir vurdert. Dette har skadd saka, og gjort prosessen uklar og vanskeleg.

Omsorg og opplæring

Det er lenge sidan det vart avgjort i Ulstein kommune, på et terapeutisk og pedagogisk grunnlag, at det ikkje var tenleg at dagsenter og kompetansesenter vart samlokalisert. Det vart dårlege opplæringsforhold for dei som fekk opplæring, og dårleg tilpassing og kvalitet på tilbodet for dei som fekk eit dagsentertilbod.

Taparane

Når det no vart skissert planar om at oppvekstetaten skal disponere dagsenterareal 3 dagar i veka, og vi allereie veit at dagsenteret har knapt med areal i forhold til det USAS hadde tidlegare, ser vi tydeleg kven som er taparane. Det er dei som skal ha eit tilbod på dagsenteret, og det vil vi ikkje skal skje.

Historia og utviklinga

Vi som kjenner historia og utviklinga i synet på og innsatsen for menneske med utviklingshemming, vil også rope eit høgt varsko når det ser ut som det er sterke krefter som ikkje ein gong rynkar på nasen når det vert skissert planar som tek utviklinga fleire tiår tilbake. Vi skal ikkje isolere menneske i institusjonar, og redusere tenestene slik at menneske med utviklingshemming ikkje viser att i lokalsamfunnet. Vi skal ikkje redusere opplæringa for menneske med utviklingshemming, men gi dei opplæring som står i stil med lovene, rettane og FN-konvensjonen for menneske med nedsett funksjonsevne. Vi skal kjempe for menneskeverd og likeverd, og passe på at vi behandler alle med respekt.

Ein heilskapleg plan

Det bør utarbeidast ein heilskapleg plan for menneske med utviklingshemming i Ulstein kommune, ein plan som fungerer som eit aktivt arbeidsreiskap i kvardagen, og som blir evaluert med jamne mellomrom. Planen bør byggast på lover og forskrifter og seie noko om kommunen si satsing i dei ulike livsfasane, i overgangane mellom ulike arenaer, om fritid, arbeid, bustad og opplæring i alle fasar av livet, og ein optimal livskvalitet må vere eit sjølvklart mål. Planen skal ikkje erstatte IP eller IOP, men vere eit kart der vi finn retning og vegar å gå. Lokallaget vil gjerne vere med i arbeidet med ein slik kommunal plan. Der er mange kommunar på Sunnmøre, som har prøvd nye vegar å gå, og gjennom god brukarmedverknad funne for eksempel gode løysingar for individuelt tilpassa bustadar.

Økonomi

Når menneskeverd og likeverd står i fare, har vi ikkje lov å grunngi våre haldningar med eit økonomisk argument om innsparing. Det har vore ein del tal i lufta i denne prosessen, og det er ikkje rett at kommunen sparer 250.000 kr. på skyssutgifter ved å flytte snoezelen frå Kompetansesenteret til HD24/Ulstein sanse og aktivitetssenter. Ulstein kommune betaler kun for skyss med buss til vaksenopplæring på Kompetansesenteret. Møre og Romsdal fylkeskommune betaler all skyss for dei elevane som treng drosje. Dette opplyser samferdselavdelinga på fylket.

Vi ser framover

Vi håper at når saker som gjeld våre medlemmar skal behandlast i tida som kjem, at sakene får gå gjennom råd og utvalg slik dei skal, at brukarmedverknad blir nytta på ein positiv og sakleg måte, at det blir sett av nok tid til å få sakene belyste fagleg og historisk, og at det blir lagt vekt på at FN sin konvensjon for menneske med nedsett funksjonsevne blir ei rettesnor når det skal gjerast vedtak i sakene.

NFU, Vestre Sunnmøre lokallag

v/ styret