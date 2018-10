Omsorgstenestene treng fleire ergoterapeutar

Meiningar

Ergoterapeutene er klare til å møte helse- og velferdsutfordringane – er kommunen di det?

Saman med kolleger landet og verden rundt markerer vi Ergoterapiens dag 27. oktober. På verdsbasis er vi 528 tusen ergoterapeutar som arbeider for å gjere verkeleg visjonen «Aktivitet og deltakelse for alle».

Ergoterapeutar er autorisert helsepersonell og vår kompetanse er meir aktuell og etterspurt enn nokon gong. Eldrereformen «Leve hele livet» er ei dagsaktuell oppfordring til å utnytte ergoterapeutane sin kompetanse.

I kommunene auka antallet ergoterapeutar med 176 fra 2016 til 2017. Dette utgjer ein gledeleg auke på 7 %. Dei 80 kommunane som ikkje har ergoterapeut må ta grep, for frå 2020 blir det lovkrav om ergoterapeut i alle landets kommunar.

I vårt fylke var det 7 kommunar som mangla ergoterapeut ved utgangen av 2017, og det gjaldt Sande, Ørskog, Stordal, Midsund, Sandøy, Gjemnes og Halsa kommune.

Som ergoterapeutar er vi meir opptekne av løysingar enn av problem og vi leitar etter brukaren sine ressursar. Difor startar vi alltid med å spørje om kva som er viktige aktivitetar i livet ditt – og korleis vil du delta.

Ergoterapeutar kartlegg personen sine ynskjer og moglegheiter for aktivitet og deltaking, og støtter personen si meistring med motivasjon og trening av konkrete aktivitetar. Ergoterapeutar foreslår forenkling og tilpassing av aktivitetar og vi bidreg til inkluderande omgivnadar.

Saman med deg finn ergoterapeuten løysingar som gjer at du kan leve eit aktivt liv og delta i samfunnet.

27. oktober feirast altså Ergoterapiens dag over heile verda. Vi oppfordrar deg til å nytte dagen til å tenke over kva som er viktige kvardagsaktivitetar for deg, og korleis livet ville vere om du vart hindra frå å gjennomføre disse aktivitetane. Norsk Ergoterapiforbund vil bidra til at kommunane har tilstrekkeleg med ergoterapeutar til å møte framtida sine utfordringar og gjere kvardagslivet mogleg for enda fleire.

Mariette Elise Gjerde

Forbundsstyremedlem og nestleiar i Region Midt