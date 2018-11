Hareid – med panorama i verdensklasse

Meiningar

Hareid er et av fylkets viktigste trafikknutepunkt. Fra neste år skal Fjord1 drifte tre nye ferjer Hareid-Sulesund. Samtidig er trafikknutepunktet et av våre viktigste utstillingsvindu for urørt og storslått norsk natur. Selve produktet, ja indrefileten og hovedårsaken til økende verdiskapning i vår naturbaserte reiselivsnæring.

Panoramaet fra knutepunktet på Hareid, innover Storfjorden og Sunnmørsalpene er viden kjent langt utover fylkets, og landets grenser. For oss som ferdes her ofte, er det kanskje så selvfølgelig, at vi ikke engang er bevisst hvilke naturverdier vi har rundt oss.

Politikerne og administrasjon i Hareid kommune skal ha honnør. De ser det samme som Keiser Wilhelm, konger og dronninger gjorde for over hundre år siden. For ingen kom til Sunnmøre på grunn av været. Ei heller dagens turister. De kom den gang som nå, for å oppleve urørt og vakker natur, fjorder og fjell. Et panorama i verdensklasse.

Derfor har kommunen anvist plass til bygget med tekniske installasjoner for nye ferjer. Kommunen ønsker å ivareta sitt utstillingsvindu til våre naturverdier. Verdier som vil bidra til å fremme vekst. Lokalsamfunnets langsiktige utvikling må sjølsagt veie tyngre enn engangsinvesteringer til infrastruktur.

Etter først å ha anket kommunens avgjørelse om plassering inn for fylket, fikk Fjord1 og Hareid kommune etablert en god og konstruktiv dialog. Det beste resultatet for kommunen, Fjord1, norsk reiselivsnæring og vårt omdømme er utvilsomt når næringer spiller på lag med lokalsamfunnet.

Det er likevel grunn til å merke seg at Fjord1 la inn et siste utkast til plassering, alternativ 2, med et teknisk bygg som ei øy midt i det åpne området. Skyldes det en misforståelse? For alternativet er nå presentert. Plassert slik vil bygget begrense panoramaet og virke forsøplende. Hareid formannskap har da atter en gang sagt nei.

Fjord1 definerer sitt samfunnsansvar slik: «For Fjord1 handlar samfunnsansvar om korleis vår daglege drift påverkar menneska, miljøa og samfunnet rundt oss. Arbeidet er difor basert på selskapet sin visjon, verdigrunnlag og organisasjonskultur, der målsetnaden er å opptre som ein ansvarleg samfunnsaktør der relasjonane er bygd på tillit og truverd».

Børsnoterte selskaper er spesielt avhengige av høy troverdighet og godt omdømme. Da må vi kunne ha full tillit til Fjord1 som ansvarlig samfunnsaktør, og legge til grunn at det konstruktive samarbeidet med Hareid kommune vil fortsette. Da bør teknisk bygg bli plassert ved Hareid Trelast.