Om forholda ved Ulsteinvik barneskule

Meiningar

Synest at avisinnlegget til verneombod Oddbjørg Vartdal, ved Ulsteinvik Barneskule, vedrørande forholda ved brakkene ved skulen var svært treffande og sette fokus på ei viktig sak for lærarar og elevar ved skulen.

Dei tilsette, foreldre og elevar har venta i mange år og godteke forhold som ikkje er slik dei burde vere.

I tillegg til brakkene har lærarane ved skulen dårlege arbeidsforhold på kontorarbeidsplassane sine. Kommunen har i mange år drive skulen utan at arealkravet for lærarane sine arbeidsplassar er stetta. I arbeidsmiljølova står der at kvar lærar skal ha minimum 6 m² til arbeidsplass. Per i dag har kvar lærar ca. det halve. Vi har heller ikkje nok møterom, dei fleste møteromma er omgjorde til arbeidsplassar. Får vi ein telefon når vi sit på arbeidsplassen vår der til dømes foreldre vil prate om sensitive tema, må vi bruke toaletta eller gangen utanfor toalettet. Vi vert stadig forstyrra når andre går ut og inn, dette er ikkje haldbart!

Forskrift til arbeidsmiljølova seier mellom anna dette om arbeidsplassane:

«Kravene til kontorarbeidsplasser gjelder både enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Kravene gjelder også lærerkontorarbeidsplasser. «...må gjøre det mulig å arbeide rasjonelt og effektivt – både på egen hånd og sammen med andre» «...må gi mulighet til fortrolige samtaler. «...må gi mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon eller hvile»

Vi har ikkje høve til å prate fortruleg med kollegaer, med 7-8 tilsette pressa inn på eit lite rom vert ingenting av det du seier privat. Det er svært vanskeleg å konsentrere seg fordi det alltid er nokon som pratar med kvarandre, planlegg ilag, diskuterer eller får telefonar. Det er også mykje trafikk forbi og ut og inn av arbeidsromma.

4 av kollegaene mine sit i noko som tidlegare var gangareal, der døra går rett ut. Dei frys og vert stadig forstyrra av andre som går ut og inn av døra.Dette er ikkje noko som har kome opp i det siste, allereie i 2008 vart saka meldt inn til levekårsutvalet som meldingssak, der fokuset mellom anna var behovet for meir plass til arbeidsplassar til lærarane.

I avisa laurdag var det også nemnt det store behovet vi har for grupperom til elevane. Vi har måtte bygd igjen og teke i bruk spesialrom til klasserom og grupperom. Går du gjennom skulen ein formiddag vil du møte grupper med elevar i alle gangar. På grunn av mangel på grupperom må vi drive undervisning i gangane. Skulen er ikkje bygd for å kunne drive moderne undervisning. Krava til tilpassa opplæring og gruppeundervisning vert stadig større. Når den nye læreplanen trer i kraft vert krava enda høgare. Borna skal vere utforskande, kreative og ein skal drive praktisk undervisning. Dette er umogeleg med 27 elevar som sit på kvar sin pult i eit trangt klasserom. Vi treng store og små grupperom, spesialrom til å drive med forskning i det heile teke meir plass. Ofte har vi fleire lærarar i klasserommet fordi vi skal kunne dele grupper og tilpasse undervisninga betre. Men det hjelp ikkje når vi ikkje har nokon plass å vere. Kapasiteten på skulen vår er sprengd, vi kan ikkje ha det slik i 6,7 eller kanskje 10 år til! Politikarane MÅ gjere noko og det hastar!