Krinsane kan vere løysinga på skuledebatten

Meiningar

Rådmannen har foreslått å legge ned Haddal skule ved fleire anledningar, men har ikkje fått gjennomslag for det heldigvis.

– Skule er kjempeviktig seier Trond Berg frå talarstolen i Ulstein.

Eldar Knotten vil slå eit slag for både lærarar og rektorar; at dei får ein skikkeleg arbeidsplass. Det vil oss alle ha. Jobbar sjølv på ein båt i Havforskninga som er 30 år snart. Klart eg kunne ønske at det vart bygd ny båt med dagens komfort og fasilitetar. Det er mangt ein kan ønske seg av arbeidsgjevar, men det er ingen sjølvfølge sjølv om det er staten som er eigar.

Elevrådet skriv at det er nok brakkeundervisning, og det er forståeleg det. Ja, kva kan kommunen gjere med det no når pengesekken er tom?

Forskjellen på Havforskninga og Ulstein kommune er at det finst ikkje noko eksisterande alternativ i Havforskninga som kan takast umiddelbart i bruk, men det har Ulstein kommune.

Eit forslag frå meg er å flytte nokre elevar ut til krinsane. Vi har plass i Haddal til nokre elevar til. Det er den beste skulen i Ulstein kommune når det gjeld klimaanlegg og uteområdet. Kort veg til Solsida stadion no når vi har fått gangbru over elva, her er fin og tilgjengeleg natur, ikkje berre asfalt og parkeringsplassar.

Dette er skulen i kommunen med minst gjeld, bygdefolket eig over halve skulen. Den kan lett verte utvida, og dette for ein billigare pengar enn i Ulsteinvik i og med at i Haddal er tomta flat. Vinterstida er her gode forhold til både å ake og gå på ski eller anna leik utan å vere innesperra av parkerte bilar.

Dimna skule har også kanskje plass til eit par tre klasser som rektor på Hasund skule kan ha ansvaret for.

Forslaget mitt er kanskje ikkje så dumt. Bussane køyrer ut til krinsane om morgonen for å hente elevar til ungdoms- og vidaregåande skule. Altså køyrer det tomme bussar frå Saunesmarka. Bussane kan ta med elevar frå > Varleite- og Høddvollområdet til for eksempel til Haddal. Skulen i Haddal startar kl. 08:15. Så kan Haddalelevar som skal til Ulsteinvik vere med på returen til ungdoms- / vidaregåande skule. Vinn vinn situasjon for både kommunen, lærarane og elevane; Ikkje dyrare elevtransport og godt miljø og rein luft til både lærarar og elevar.

Eller … er det berre elevar frå krinsane som kan verte transportert med skuleskyss?

Kva er viktigast; Er det at elevar og lærarar må vere i bysentrum, eller er det god luft og gode fasilitetar som tel?

Ulstein kommune rår over dei fasilitetane dersom dei ser utanom bysentrum, og dei er i tillegg betalte. Kanskje det er på tide politikarane tek ei fornuftig og kanskje i mange sine auge ei upopulær avgjersle. Politikarar må kunne vere politikar også i trange tider.

Håper både politikarane og rådmann kan svare på dette.