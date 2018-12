Stille før valet?

Meiningar

Kva meiner lokalpolitikarane i Ulstein om å bruke pengar på eit nytt kyrkjebygg?

Det må vi truleg vente eit år før vi får vite.

I formannskapet vart svaret rett nok nei på spørsmålet om kommunal lånegaranti. Då hadde rådmannen tilrådd ei løysing, der Ulstein sokn betaler på lånet fram til 2032 og at kommunen skulle ta over derifrå. Men i kommunestyret torsdag vart det aldri noko av den venta debatten. I staden vart saka utsett til neste gong kommunebudsjett og økonomiplan skal behandlast. Det vil seie same tid neste år.

Spørsmålet er om lokalpolitikarane kjem til å vite så mykje meir då enn dei veit no.

Utsettingsforslaget kom frå ordføraren, som sa følgjande. «Eg meiner kommunestyret ikkje er klar til å ta eit standpunkt. Vi har ikkje god nok oversikt over eigen løfteevne, vi skal ta ned driftsbudsjettet, det er ikkje sikkert korleis inntektsutviklinga kjem til å vere eller korleis renteutviklinga blir etter 2022.»

Det er liten tvil om at dette er ei vanskeleg sak for dei folkevalde, som ser at kyrkja treng større lokale og at soknet sjølv gjer ein stor innsats for å samle inn pengar til eit nytt kyrkjebygg.

Men dei same folkevalde er også politikarar i kommunen som er mellom dei med landets høgaste lånegjeld per innbyggar. Den langsiktige lånegjelda er no på vel 1,5 milliardar kroner. Det vil seie nesten 180.000 kroner for kvar innbyggjar.

Å ta på seg endå meir gjeld, ville nok vere vanskeleg å forsvare inn i den komande valkampen. Kanskje var det det dei tenkte på, politikarane, då dei valde å utsetje avgjerda.