Ein VTA-plass i ordinært arbeidsliv er gull verd

Meiningar

«Regjeringen varsler 300 nye VTA-tiltak. Det er positivt at regjeringen styrker tilbudet av tiltaksplasser, men takten i økningene er for lav. Det er rundt 19500 personer med utviklingshemming over 16 år i Norge. Av disse har rundt 3000 tiltaksplass. Behovet for tiltaksplasser er trolig ytterligere 10.000.

Mennesker med utviklingshemming har omtrent 30 prosent av tiltaksplassene, dvs. at omtrent 90 av de 300 nye tiltakene kan antas å være rettet mot dem.

Noe er bedre enn ingenting, men 300 nye tiltaksplasser er altfor lite», skriver Jens Petter Gitlesen, leder i NFU, Norge på NFU si heimeside.

Vidar er ein av dei heldige, som har fått ein VTA-plass i ordinært arbeidsliv. ( sjå reportasje lenger framme i avisa). Han har halv tilrettelagt jobb, litt løn, kollegaer som kjenner han og barnehagebarn med foreldre som ser at han jobbar i deira barnehage. Vidar blir derfor kjend for mange i lokalsamfunnet gjennom jobben sin. Han får gi tilbake til samfunnet, og jobben betyr mykje for hans livskvalitet.

I NFU jobbar vi for at alle skal ha ein plass i samfunnet. Ikkje berre ein plass, men også ein arbeidsplass for dei som ynskjer og kan gjere eit arbeid. Det er mange fleire som kunne hatt ein VTA-plass i vår kommune, og fleire arbeidsgjevarar som sikkert ville ha tilrettelagt for det. Vi trur at slike arbeidsplassar er med på å skape gode haldningar og vi håper det kjem fleire Varig Tilrettelagde Arbeidsplassar på sikt.

Astrid J.A. Andersen

Leiar i NFU Møre og Romsdal