Meiningar

Ulstein SV har sendt inn ein interpellasjon om barn og unge sine oppvekstvilkår.

No har ordførar Knut Erik Engh svara. Han takkar for at Hasund tar opp dette viktige temaet, og skriv at Renate Pedersen, som er SLT-koordinator, vil orientere kommunestyret i desember.

Her er heile svaret:

Viser til interpellasjonen frå SV om born og unge sine oppvekstvilkår. Nedanfor følgjer mitt svar:

Takk for ein god interpellasjon om eit viktig tema. Barn og unge sine oppvekstvilkår er ei av dei mest sentrale oppgåvene ei kommune har, og som inneber innsats frå mange ulike sektorar og avdelingar. Mitt bestemte inntrykk er at Ulstein kommune jobbar godt med dette, både gjennom helsestasjonen og skulehelsetenesta, skulane og barnehagane, omsorgstenestene (særleg rus- og psykiatritenesta), PPT, NAV og barnevernet. Ulstein nyttar Ungdata -undersøkinga aktivt, og har fokus på trivsel og tryggheit i kvardagen. Ulstein har gjennom mange år vore ei MOT-kommune, og denne bevisste satsinga handlar nettopp om å gjere ungdommane i stand til å ta gjennomtenkte val, og om å bry seg om kvarandre.

Eg trur Ulstein i hovudsak kan vere stolte av sin innsats for born og unge, men vi skal ikkje vere blinde for at det også i vår kommune finnes dei som opplever vald, trugslar, overgrep og mobbing. Ulstein kommune har saman med Hareid kommune oppretta SLT koordinator som jobbar tett saman med politiet. SLT står for Samordning av Lokale Tiltak mot rus og kriminalitet. Ulstein og Hareid er også så heldig å ha ein lensmann som har eit sterkt engasjement for dette. Difor går også samarbeidet med politiet godt. Samarbeid på tvers av sektorane og avdelingane er heilt avgjerande for at ein skal lukkast med å skape dei beste oppvekstvilkåra for våre barn og unge.

Renate Pedersen er for tida SLT koordinator i Ulstein, og er også prosjektleiar for prosjektet BTI – Betre Tverrfagleg Innsats. Eg har i samråd med kommunedirektøren bede ho om å gje kommunestyret ei orientering om born og unge i Ulstein sin kvardag med utgangspunkt i spørsmålet frå SV. Denne orienteringa vil bli lagt fram på kommunestyret i desember.









Venleg helsing





Knut Erik Engh

ordførar

Ulstein kommune