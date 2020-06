«I desse korona-tider»

Meiningar

Som mange andre, har også mitt liv blitt prega av korona. Det som var fjernt i starten, har blitt eit stor handikap for dei aller fleste. Dette året har det skjedd mykje, men samtidig lite. Det er vanskeleg å vite kva ein vil gjere med all den ekstra tida og for mange kan dette bli ei utfording. Skule, sosiale møteplassar og framtidig ferie er stengt ned og ein må ta vare på seg sjølv og kvarandre. Dei aller fleste veit mykje om viruset, så eg skal ha meir fokus på korleis det kan oppfattast frå eit ynge perspektiv og situasjonar rundt dette.