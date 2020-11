Meiningar

Det er ikkje vits i å lure på kvar folk er. Dei er heime! Det er heller ikkje vits i å lure på kva vi gjer på mesteparten av tida. Vi vaskar hendene. Du gru kor vi vaskar og vaskar og spritar og spritar. Det er nesten slik at eg får panikk når eg kjem heim – rett til såpa og vatnet endå eg sprita meg før eg gjekk frå butikken. Berre dette ikkje utviklar seg til ei nevrose. Heile verda endar opp som nevrotiske vesen på jakt etter såpe og vatn. No er det no ikkje alle stader dei har vatn, så dei har sleppt unna, om ikkje corona har teke dei.