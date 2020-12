Jennys reise

Meiningar

”Er du heilt senil, eller?” Eg fekk spørsmålet etter at eg hadde gjort noko som vart oppfatta som dumt. Kva som var meint med det, veit eg ikkje. Det berre kom som ein reaksjon på noko som ikkje var heilt etter programmet. Spørsmålet gav grunnlag for ein refleksjon: Er eg heilt senil? Vel, skal eg take det seriøst, så burde det ha vore stilt på ein reflekterande måte. Kva er det å vere senil? Går vi til ordboka står det at senil betyr å bli gamal, altså ein kontinuerleg prosess. Då er det vel eit spørsmål kva tid seniliteten tek til? Er det heilt frå fødselen av? Eit lite spebarn vert no eldre for kvar dag; ikkje har eg høyrt at eit lite barn er heilt senil. Men ut frå denne definisjonen så er eg heilt senil, eller konstant ”senilierande”, fordi eg blir stadig eldre.