Meiningar

Eg bruker å seie at eg flytta hit for at eg er så glad i nynorsk. Men det var ein viktig grunn til. Etter å ha budd store delar av studietida i eit dårleg isolert hus i Trondheim var eg og sambuaren min leie av snø, is og kulde. Gjennom mange feriar på Hareid i oppveksten visste eg at vintrane kunne vere ganske så snøfattige. Det passa meg fint.