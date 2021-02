Meiningar

Lesarbrev skrive av Inger-Mari Eidsvik

"Eg er ikkje hendte". Dette er eit uttrykk som eg har høyrt i familia mi.

Først frå mormor. Ei god dame som levde eit liv. Ho var mor og farlaus då ho var 11-12 år gamal. Fekk bu ilag med søskenbarnet sitt og familia der første åra. Dei to søskenbarna Marie og Maria fekk tilnavna Lisjis og Storis. Mormor måtte tidlig ut i jobb. Første tida jobba ho med sild samstundes som ho kokte for brødrene sine, deretter reiste ho til Åndalsnes og tjente. Ho gifta seg, fekk to døtre. Vart relativt tidlig enke. I den grad vi har hatt ein kunstner i familia var det mi mormor! Ho sydde klær, hekla, broderte, teikna, laga bilder av naturmaterialer. Ho var flink.

Men så kom ein dag ho sa: Eg er ikkje hendte. Med det meinte ho: eg klarer ikkje. Ho var heldig, vi var heldige. Ho fekk plass på Hareid sjukeheim. Ho hadde rom med utsikt over Hareidsvika. Der kjende ho seg trygg, vi var trygge. Ho som tidligare var ”Storis” var no ei lita dame, oftast i fin i kjole på sjukeheimen. Ho vart omtala som ”prinsessa”. Ho var ei milde dame. Ho la på seg, og ho hadde det godt.

Faren min brukte ikkje uttrykket ”Eg er ikkje hendte”. Han kom frå ei anna familie. Min far jobba ved ulike verft eit langt liv etter at han slutta på sjøen. Han var ein ”fyndel” og kunne reparere det meste. Han sto sjelden eller aldri fast. Han klatra i kraner og han var sterk. Han var alltid der for oss borna, også for nabo ungane –ofte i kjelleren der vi fekk skru.

Han fekk tidlig hjerneslag, men trena seg opp fleire gonger. Men å sjå hjelpeløysa i augene hans var vondt. Han fekk først plass ved rehab/korttidsavdelinga, noko som både han og vi var takknemlige for. Deretter på Skjerma. Mor gjekk frå indre Hareid fleire gonger i veka på besøk. Ho visste at han var i trygg. Ho visste at sjukeheimslegen og pleierane passa godt på han.

Eg er ikkje hendte… No er det mor. Sterke flotte mamma. Ho har og jobba eit langt liv, på Samvirkelaget i hovedsak. I ungdommen på lager og overalt i butikken. Då ho kom tilbake i jobb etter å vore heime med oss ungane, var det i delikatessa, med frys og lager og alt det inneberer. Krefter har ho hatt, og ho er milde som si mor. Ho har trakka på betonggolv, og ho er beinskjør. Balanse og førigheit er no vanskelig. Minnet er der framleis, men på dårlige dager er ho trøtt, og litt forvirra. Då ho ”ikkje var hendte” meir fekk ho plass på Kortidsdøgn, fast plass. Vi er glade for det, og ho formidler at ho no kjenner seg trygg. Heimesjukepleia var ikkje lenger nok.

At mor kjenner seg trygg er det viktigaste for oss. Det at sjukeheimslegen har oversikt og følger henne opp er viktig. Så lenge det er ein institusjonsplass er kommuna pliktig til det. Mor er ikkje eit dame som klager eller som skal ligge andre til bør. For oss som pårørende er det eit for stort ansvar (jamf. bukollektiv) å skulle passe på at mor får kyndig legetjeneste, tannhelsetjeneste, ernæring og aktivitet. I alderdommen er det mykje som kan ”kome på”.

Eg håper du som enda ikkje har erfart det mi familie har erfart engasjerer deg. I morgon kan det vere dine det gjelder. Mor er i trygg forvaring, ho skal ikkje i bukollektiv. Vi kan halde på institusjonsplassen når ho først har fått den. Men kva med morgadagen? For dine? 25. Februar er det kommunestyremøte og då kan Hareid sjukeheim som institusjon vere historie.

Det er underlig at omsorgsplanen fram til 2015 ikkje lenger er aktuell? Der står det på side 23 at behovet for institusjonsplasser vil auke frå ca i 2025… Det er det fire år til. -Ut frå aldring i befolkninga i Hareid. Bukollektiv? Mine ville berre ha eit rom, mat på bordet og tryggheit. Pleiera som ser dei, og som er ein stabil arbeidsstab. Mine hadde/har har jobba nok! Dei var/er ikkje hendte til meir… Vi trenger plassane ved Korttidsdøgn, for mange ein mellomstasjon, for andre det siste trygge.

Eg som pårørende treng at kommuna tek ansvaret som følger ein institusjonsplass: Lege, tannlege, fysioterapi, trening/aktivitet og ernæring. Det er ikkje alle bebuere i Hareid som skal rett på skjerma? I følge konst. Komm.sjef Sektor for velferd er det einaste avdelinga som skal oppretthaldast som institusjonsplass?

Legg ved paragrafer frå

”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven):

§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

c. plass i institusjon, herunder sykehjem.

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

§ 2-1.

Boform etter denne forskrift skal gi heldøgns opphold. I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjeneste.”

Mange eldre roper ikkje høgt, no er det oss ”bonna” som må rope! –Og eg håper politikerane lytter og handler klokt.

Inger-Mari Eidsvik, Pårørende Korttidsdøgn