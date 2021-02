Meiningar

Frå fleire hald er det stilt spørsmål om kvar ordføraren står i saka om omlegging av tenestene i velferda i Hareid. Dette er ei stor og viktig sak som kan få innverknad på dei tenestene kommunen yter i denne sektoren, og eg forstår ynsket om at eg skal flagge synet mitt.

Økonomien i Hareid kommune er sterkt pressa. Sentrale styresmakter reduserer gradvis rammeoverføringane for å tvinge kommunane til å effektivisere for å spare pengar. I dette ligg det eit krav om at kommunane må drifte dei lovpålagde tenestene rimelegare kvart år. Det vert også sagt og skrive i klartekst at ein del av det arbeidet velferdsstaten tidlegare har hatt ansvar for, i framtida må utførast av «frivillige».

I Hareid kommune er utgiftene i dag større enn inntektene. Dersom vi ikkje gjer noko med dette vil kommunen verte sett under statleg administrasjon og hamne på den berømte ROBEK-lista. Då vil handlingsrommet vårt verte sterkt redusert. Staten gjennom statsforvaltaren vil avgrense kommunen sin aktivitet og sette krav til effektivisering og omstilling – utan at vi kan påverke så mykje som vi kanskje kan i dag.

Kommunestyret vedtok i desembermøtet å få ei utgreiing og risikovurdering av kommunedirektøren sitt forslag til omlegging innan velferd. Dette har vi no fått og skal ta stilling til det som kjem fram der. Det vert arrangert digitalt folkemøte der innbyggarane får kome med sine innspel i saka, og saka skal handsamast i råd og utval, i formannskapet og til slutt i kommunestyret.

Denne saka er like vanskeleg for meg og som for alle kollegaene mine i utvala og i kommunestyret. Eg for min del har ikkje endeleg konkludert. På den eine sida er vi ansvarlege for at kommunen sin økonomi er i balanse, og på den andre at innbyggarane våre får dei tenestene dei har krav på.

Ut frå dei rammene vi har, er det likevel sikkert at vi må gjere endringar – Hareid kommune må bruke mindre pengar og vi må gjere alt vi kan for å auke inntektene våre. Vi som politikarar har bede kommunedirektøren om å sjå på alle sektorane i kommunen, men starte med den som har størst avvik mellom budsjett og forbruk – sektor for velferd.

Vi som folkevalde vil lytte og vurdere etter beste evne og freiste å ta dei rette vala. Alle konstruktive innspel er velkomne.





Bernt Brandal (Folkelista), ordførar i Hareid