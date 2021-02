Meiningar

Eg synest verkeleg at det er feigt å ikkje våge å stå for eigne meiningar.

Kva eg då tenkjer på? Jau, kven det er som legg skremselspropaganda i postkassene, utan å avsløre kven dei er, eller står bak skrive, om «Ekte pandemi» og «Falsk pandemi».

Mi første vaksine fekk eg av jordmor Hatlemark. Det var koppevaksinen.

Sidan har eg fått mange vaksinar opp gjennom åra, inklusiv vaksinen mot svineinfluensaen.

Og kvar haust har eg teke influensavaksinen. Dette i tillegg til fleire vaksinar for beskyttelse i samanheng med mine Afrika-reiser.

Og det må eg slå fast, at eg ikkje har merka noko som helst av biverknadar, eller noko anna. Frisk har eg vore i alle år. Fastlegen min seier til meg at eg har ei særs god helse. Og no er eg snar 81 år.

Den nye vaksinen ser eg fram til å få. Det er heldigvis ikkje verre enn at Kong Harald og Dronning Sonja vågar å ta den.

Ein kan vel ikkje seie at det er eit godt alternativ til vaksinen der viruset verkeleg har slått til? Der dei slit med å gravleggje, eller at krematoria er sprengde. Fryse og kjølekonteinarar vert overfylte av døde. Sjukehuskapasitetane vert sprengde?

Vi har hatt vaksinering i fleire hundre år. Det har redda hundrevis av millionar menneskeliv. No «eksploderer» teknologien.

Eg vil nemne nokre vaksinar som har hatt mykje å bety.

Koppar. Den største sigeren er kanskje at i 1977 var koppeviruset erklært som utrydda, grunna ei effektiv vaksine. Minst 3000 år med rein terror var borte. Det var rekna med at 300 millionar menneske døydde frå 1900 til 1979.

Poliomyelitt. Poliovaksinen vart utvikla av Jonas Salk i 1955, og sette ein stoppar for viruset som var årsaka til poliomyelitt som kunne øydelegge delar av nervesystemet og forårsake lamming og død.

Meslingar. Meslingvaksinen har vore tilgjengeleg i over 40 år, men framleis skjer det utbrot. Som regel går den særs smittsame sjukdomen over av seg sjølv, men på verdsbasis døyr om lag 100 000 årleg. Fordi mange fleire born vert vaksinerte no, er talet redusert frå godt over ein halv million årleg til om lag 2000 i det siste.

Tuberkulose. Tuberkulose var ein frykta lungesjukdom frå 1900 til 1955. Det døydde om lag 250 000 nordmenn av sjukdomen. Vaksinen mot tuberkulose inneheldt levande, men svekka tuberkulosebakteriar. BCG -Bacille Calmette Guéin.

Denne vaksineringa vart ein del av barnevaksinerings-programmet 1947, og har ført til at sjukdomen er nesten utrydda.

Eg skal ikkje nemne alle vaksinane, men at det også finnast mange vaksinar også for dyr.

Tenk kva død og lidingar både dyr og menneske har vorte sparte for, grunna vaksinar.

Kvifor nokon vert så hysteriske mot vaksinar at dei går rundt og legg anonym skremselspropaganda i postkassene får vere ei gåte, om dei ikkje vågar å stå fram.

Kanskje er det slike som ukritisk tek til seg ein kvar profeti.

Eg las om ein amerikansk pastor som profeterte at C19-vaksinen kom frå djevelen, og mange trur han. – Ja, slik kan religion misbrukast.

No gled eg meg til at eg skal bli vaksinert.

Historikk.

Medan vi ventar på å bli vaksinerte mot covid-19, kan det vere grunn til å minnast om at vi har drevet med vaksinering i fleire hundre år. Som så mange andre oppfinningar, så stammar teknologien frå Kina.

For å skape immunitet starta dei, på 1500-talet ein gong, med å blåse tørka bakterie frå koppe-sår opp i nasen. Det kjende dei til i England alt rundt 1700, men det var ikkje før i 1796 at legen Edward Jenner la merke til at budeier fekk ei veldig mild form for koppar. Dei vart smitta av kyr og fekk dei beslekta kukoppane. Det gav immunitet mot koppar også. Den gongen var etikk i forsking reine fiction, så han fekk tak i ein 8-åring frå «dei lågare klasser» og smitta han med kukoppar frå ei budeie ved å skrape puss inn i huda. Seks veker seinare gjentok han behandlinga, men med ekte koppar. Guten vart ikkje smitta. Metoden var mykje tryggare enn den kinesarane praktiserte.

Lukke til med vaksineringa. Det er det einaste som kan stabilisere heile verda igjen, når det gjeld pandemien som råka så mange og forårsaka så mykje sjukdom og død.

Agnar Dag Ulstein, Ulsteinvik