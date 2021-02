Etter ein skitur i minus 19 nekta den vanlegvis så turglade bikkja å forlate hytta

Meiningar

Ja, kva skal eg skrive om no, då - ? Trump har reist til Florida og Biden har innteke Det kvite hus. Den engelske og sørafrikanske mutasjonen av korona-viruset har fått styremaktene til å stramme inn grepet ytterlegare ved grenseovergangane - og når eg er ute og handlar, er det tometers-regelen som gjeld.

Det blir ikkje så mykje inspirasjon av slikt.

Eg prøver å gå ei mil med bikkja kvar dag, men det byr ikkje på dei store sosiale utskeiingane. Og det gjer heller ikkje «isbadinga» i Brandal som eg har hengt meg på i det siste. Inne i Pakkhuset blir kleda røytte av i full fart med to meters avstand, så småjoggar vi over parkeringsplassen og ned i kaitrappa og legg på sym med to meters avstand. Komne innatt i Pakkhuset, kjem ullkleda på i rapidotempo før vi hutrar oss bort til bilane og køyrer kvar til vårt for å få i oss varm kaffi. Heile seansen, frå avkledning til påkledning, tek vel ca. 15 minutt. Det er kjekt og forfriskande, men ikkje så sosialt, i alle fall ikkje i kulden som har vore den siste tida.

For vel ei veke sidan tok forresten husbonden og eg oss nokre dagar på ei lånt hytte på Dovre. Etter ein skitur i minus 19 grader til Fokstugu nekta den vanlegvis så turglade bikkja vår å forlate hytta. Det var eit bal å få henne med rundt hyttenova, slik at ho ikkje gjorde frå seg inne.

Med bikkja i bur inne i hytta la vi tobeinte derfor i veg på skitur åleine, både til Villmannsbu og i retning skitrekket på Dombås. I dei flate partia skal eg innrømme at eg fleire gonger vart forbigådd av skiløparar med meir tilsitjande brok og anorakk enn det vi hadde.

Det fekk meg til å tenke på ei kvinne med hytte i Stordalen som ein gong sa til meg at det var lett å sjå kven som kom «utta øyane» i skiløypene. No har eg endeleg forstått kva ho meinte. Husbonden som gjekk framføre meg i løypa såg unekteleg litt mindre trendy ut enn dei som fauk forbi oss, der han gjekk i vid vindtett skibrok og boblejakke. Sjølv er eg oppvaksen i skrått terreng i Hovlida og er – til eit visst nivå – ganske bra til både å gå oppover og renne nedover på ski, men du får kanskje ikkje så mykje dreisen på langrennsteknikken på den måten.

Heller ikkje dagane på Dovre var av det sosiale slaget. Det var ikkje eit menneske å sjå i hyttene rundt om oss. Austlendingane hadde fått reiseforbod og heldt seg lovlydig heime.

Apropos skigåing: Ingen ting slår Hareid- og Ulsteinfjella når vêret er på sitt mest glitrande.

Heime går det i turar, matlaging, TV-titting, strikking og lesing. Sidan koronaen slo inn over landet, har eg blant anna lese «Søsterklokkene» og «Hekneveven» av Lars Mytting, «Hard er mitt lands lov» og «Når landet mørknar» av Tore Kvæven og «Sommerlys» av islendingen Jon Kalman Stefansson. Ein gong høyrde eg ein diskusjon mellom to karar som sa at dei aldri las romanar, berre faktabøker. Dei ville ikkje bruke tida på noko som ikkje var sant. For meg er det annleis. Eg treng romanane for å drøyme meg vekk frå kvardagen.

Og apropos drøfting: For nokre dagar sidan hamna eg i ein diskusjon med to damer (vi heldt to meters avstand) om Hareid historielag sitt siste årsskrift og artikkelen «Rasisme og innvandringsmotstand på Hareid». Eg skal ikkje gå i detalj om det som vart sagt, men konklusjonen var at det vil vere trist om folk som kanskje om 50 år skal studere hareidssamfunnet, brukar denne artikkelen som kjelde for utbrot av rasisme og innvandringsmotstand, og for å forstå dei mekanismane som tidleg på 1990-talet førte til nokre stygge valdsepisodar mot nykomne tamilar på Hareid.

Sanninga er nok meir nyansert enn som så. At årsskriftet ikkje har ein einaste kvinneleg forfattar, vart også nemnt. Eg har jobba såpass lenge i pressa at eg veit kor viktig det er for ein redaksjon å ha eit vidt nettverk.