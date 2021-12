Om det svenske valet

Meiningar

Endeleg! I førre veke kunne vi ønskje velkomen i klubben til heile Nordens reaksjonære sinke, Konungariket Sverige. Endeleg kunne også dei figurere på lista over vestlege demokratiske land som har latt ei kvinne styre landet. Der var sjølsagt resten av dei nordiske landa for lengst oppskrivne. Island var der allereie i 1980, som fyrste land i Europa, medan vi her på bjerget fylgde opp året etter då vi lot Gro Harlem Brundtland få seg ei lita prøveperiode i statsministerstolen. I år 2000 fylgde Finland på med sin fyrste kvinnelege president (dei er på sin andre no!), medan danskane fekk sin fyrste kvinnelege statsminister i 2011 (dei er òg på sin andre no!). Svenskane hadde nok helst tenkt å vente ut både armageddon og apokalypsen før dei sokk so lågt som å la ei kvinne styre landet, men etter å ha innsett at den tida allereie var over dei hadde dei få - om nokon - andre alternativ.