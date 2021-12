Som straumforbrukar er eg i ferd med å vert mørkeredd

Meiningar

461,9 øre var talet som lyste opp på mobilskjermen då eg sjekka straumappen min klokka fire på ettermiddagen – måndag sist veke.

Eg datt nesten av stolen – og måtte formeleg hente opp igjen haka frå brystkassa.

Nesten 4,7 kroner for ein kilowattime var noko eg som straumkunde aldri før hadde sett – sjølv under dei kaldaste vintrane vi har hatt her på Søre Sunnmøre.

Då vår nye statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok over makta – spelte han på slagordet, «no er det vanlege folk sin tur».

Det har vore oppsiktsvekkande stille frå den kanten etter at straumprisane fauk til vêrs for nokre dagar sidan – og «vanlege folk» har blitt nøydde til å slå av så nært som alt av varme i husa sine – for å ha pengar nok til å få ting til å gå rundt.

Aller verst er det for dei som hadde lite eller ingenting til overs i utgangspunktet.

Samstundes ser ein finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som skryt av at regjeringa vil kutte straumavgiftene med 10 øre per kilowattime.

10 øre! Sett i samanlikning med straumprisar på både 2, 3, 4 og 5 kroner for den same kilowattimen – må vel dette reknast for å vere ein gedigen, blåøygd vits.

Norge har så langt i år eksportert straum tilsvarande årsforbruket til heile 800.000 norske husstandar, til utlandet.

Fleire og fleire meiner no dei nye sjøkablane som knyter Norge saman med fleire europeiske land – har noko av skulda for den utviklinga vi ser.

Sentral-europeiske land importerer straum frå vasskraft-Norge så det gneistrar – når deira eigne kraftverk ikkje maktar å produsere nok.

Andre vegen blir straumen rimelegare for nordmenn når det bles nok til at blada på vindturbinane i landa sør for oss kan gå rundt – men tilsvarande dyrare blir det når det er vindstilt. Noko det tydelegvis stort sett har vore, etter at kulda nyleg kraup innover Europa.

Spørsmålet om ei meir proteksjonistisk linje overfor nabolanda har naturlegvis også blitt meir aktuelt i desse straumrekord-tider.

Eg kjem ikkje til å hive meg inn i ein debatt kring noko av dette – men som straumforbrukar sjølv må eg innrømme at eg nesten har blitt mørkeredd som følgje av den utviklinga ein no ser.

Grøn omstilling og utbygging av energiproduksjon som fører til null eller så å seie null utslepp er vel og bra for menneska og det artsrike dyre- og plantelivet som elles finst på jorda. Vi treng ei grøn omstilling for å forsikre oss om at framtidige generasjonar også skal kunne leve på denne kloden.

Men, no får vi som forbrukarar prislappen for dette rett på fakturaen – utan at styresmaktene har gjort jobben godt nok med å byggje ut infrastrukturen og den reelle kraftforsyninga vi faktisk treng for å gjennomføre det.

Vi har ei vaskeekte energikrise under oppsegling – også her til lands.

«Vanlege folk» skal betale rekninga – ikkje styresmaktene som har ført oss inn i dette marerittet.

Så kva no, Jonas?

Skal du og Trygve halde løfta dykkar til «vanlege folk»?