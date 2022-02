Meiningar

Folk hevdar ofte at seder og skikkar, dvs. sosio-moralske normer og ordningar, skifter med tid og stad. Ting som var moralsk uakseptable for femti-seksti år sidan, er i dag betrakta som akseptable. Ingen eller svært få blir moralsk forarga over dei. Noen vil jamvel meine at dei som blir forarga, viser moralsk uakseptabel haldning. Eit aktuelt døme kan vere synet på homofili.