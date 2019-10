– Lokalmiljøet må betrast

Kommentar

Hareid Ungdomsskule deltok i vår på ei UngData-undersøking som fortel korleis det faktisk er å vere ungdom i Hareid kommune i dag. Undersøkinga viste at det både finst ting som er bra i kommunen men og at mykje kan bli betre. Då vi såg svara la vi særleg merke til ein ting, nemleg det at berre 58 % av ungdomsskuleelevane er fornøgde med lokalmiljøet sitt.