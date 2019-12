3652 dagar

Kommentar

Endå eit år går mot slutten, og det er på tide å gjere rekneskap. I år markerer vi endatil slutten på eit tiår, so vi kan tillate oss å summere opp det siste desenniet i same slengen. Eg får ikkje plass til alt, denne spalta er på om lag 1000 ord, og eg har allereie kasta vekk 100 av dei på denne vesle innleiinga. Dei orda eg har att skal delast på både internasjonale og nasjonale hendingar, samt private og personlege affærar. So her kjem 2010–2019 forklart og observert frå min eigen navle. Eg har aldri påropa meg objektivitet.