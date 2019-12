Go'dag: Det store Etegildet

Svineribbe, fåreribbe, morpølser av ymse slag. Og vi et og vi et. Men godt er det.

Vi er inne i Det store Etegildet. I grunnen har vi vore der ei stund, men no nærmar vi oss siste bordsete denne gang. Det starta tidleg på hausten – med fårikål. Ny kål, nyslakta lam og mykje pepar. Og vi et og vi et. Det norske folk samlar seg rundt fårikålen, til noregs nasjonalrett. Her er til og med venneforeining for denne matretten. Dei samlast kvart år siste torsdag i september for å markere Fårikålens dag. Dei som valde torsdag kan ikkje kjenne til balle-tradisjonen på Sunnmøre.