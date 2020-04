Det nyttar!

Kommentar

Kan ein ha meir enn ein tanke i hovudet samstundes? Både miljø og pandemi? Akkurat i desse dagar er det kanskje litt vanskeleg, med bombarderinga vi får gjennom aviser, tv og radio om katastrofen: Koronaviruset. I denne kaostida dukka det forresten opp overraskande bilde frå Kina. Etter at dei fekk bukt med sin del av pandemien, kan innbyggarane i dei store industribyane sjå blå himmel for første gong på tiår! Luftforureininga har gått ned med over 30 %, som truleg er ei følgje av dei store smitteverntiltaka som vart sette i verk.