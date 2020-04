Kommentar

I neste veke startar så smått gjenopninga av det norske samfunnet, som har vore meir eller mindre stengt av korona- frykt sidan 13. mars. «Vi vil opne samfunnet gradvis og kontrollert», seier regjeringa.

Her lokalt opnar barnehagane i starten av neste veke, før småskulen og SFO etter planen skal i gang igjen frå 27. april. I slutten av april vil det igjen vere lov å overnatte på hytta. Frisørar og andre verksemder som driv med ein-til-ein-kontakt får opne etter kvart- men må sjølvsagt følgje smitteverntiltaka. I tillegg førebur sjukehusa seg til å ta opp att vanleg drift.

Alt dette verkar logisk. I området vårt har det ikkje vore påvist nye tilfelle av koronasmitte sidan 30. mars. Talet på innlagde koronapasientar på sjukehusa her i landet går ned: torsdag var talet 175, femten færre enn dagen før.

Etter ei uvanleg stille påske på Hareidlandet vanka det ros frå politiet: «Det har vore svært få personar ute i gatene, og nesten ikkje bilar på vegane om kveldane. Det er tydeleg at ungdomen tek oppmodinga om å halde seg heime, på alvor», sa lensmannen.

Men det er for tidleg å seinke skuldrene heilt. Kvar dag blir fleire personar testa, og det vil enno gå nokre dagar før vi får vite om det dukkar opp nye smittetilfelle etter påska. Forbod mot kultur- og idrettsarrangement gjeld framleis. Det same gjer råda om å halde to meter avstand, å unngå klemming og handhelsing, og å ikkje vere meir enn fem personar samla.

Frykt for smitte gjer også at berre næraste familie får delta i gravferder. Det er grunn til å dele oppmodinga frå soknepresten i Ulstein: «Ta kontakt for å dele minne og lindre sorga.»