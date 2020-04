Luftbore håp

Kommentar

Det er ei spesiell stemning i lufta om dagen, ein kan kjenne at det vårast ute. Denne årstida kjem alltid med ein dose håp og framtidslyst. Bonden set poteter og anna rotfrukt med von om ein grøderik sommar og haust. Saueflokken skal klippast. Eple- og plommetre skal skjerast til i von om rike gåver av saft, sylte og sider. Våren er tida for å gjere reint i dei krokane lyset ikkje har slept til på ei stund, har ein ekstra god tid får ein rydda både kjellar og loft, i tillegg til buer og skåp. I år har mange fått støvsoge mellom seta i bilen, framme og bak, og under alle mattene. Endåtil i bagasjerommet er det blitt reint.