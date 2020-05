Kommentar

Kvart år vert årets ord kåra av Språkrådet. Det kan vere nyord eller ord av nyare dato som har prega året. Slik ynskjer Språkrådet å vise at norsk er eit rikt språk som er i stand til å lage nye, gode ord. At det vert laga nye ord viser at det norske språket tilpassar seg ei verd og ein røyndom i stadig endring.