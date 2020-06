Kommentar

Mykje kan gå gale når du vil vere hobbygartnar på Sunnmøre, og med åra har eg forstått at du rett og slett må ha ein god dose optimisme i botnen. At grøda kan bli bra sjølv om vinden ular, regnet bøttar ned og gradestokken ligg og vaker ein stad mellom null og minus to.