Eg er nok av den sorten som blir både melankolsk og forstemd når eg ser desse programma, og eg ser for meg ei trist framtid for det som ein gong var Norge.

Kommentar

Me kjenner vignetten. Me har kjent den trygge, rolege stemma sige ut av fjernsynet, over lunkne kaffikoppar og tørre kakesmular. Me kjenner att den flotte naturen som sviv over skjermen, dei er naturvene postkort akkompagnert av programleiaren sin hang til å drage med alskens sjeldne nynorske adjektiv og artige verbbøyingar.