I feil sofa

Kommentar

Kristin Lavransdatter og eg sit på ei høgde bak garden Husaby i 1300-talets Trøndelag. Vi er sinte på Erlend, den flotte riddaren som Kristin har trassa både Gud og foreldra for å få. Han er høg og barsk, og no sit ho her endeleg som nygift. Og gravid. Og her er vi ved stridens kjerne: Kristin var gravid då ho gifta seg, for Erlend greidde ikkje å styre seg. Og når han i dag har fått vite om barnet dei ventar, blei han ikkje glad. Han blei sint. Men det er ikkje han som har grunn til å vere sint, det er Kristin. -Og eg, sjølvsagt.