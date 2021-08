Kommentar

Jordkloten vår har surra rundt sola i litt over 4 543 002 021 år. Det er ganske lenge: Over fire og ein halv milliardar år. Mykje av denne tida har kloten vore rett uinteressant for oss menneskje, da den stort sett har sett ut som alt anna enn det vi kallar jorda. I den første halvleiken var her ikkje eingong oksygen i lufta. I tillegg har det ofte vore anten for varmt eller for kaldt.