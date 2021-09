Kommentar

I Ulstein vidaregåande skule sitt jubileumsskrift frå 1996, skriv dåverande rektor Sverre Bjåstad: «Om du er 25 år, så er du i din beste alder, du har vakse, blitt stor og har framtida framfor deg. På eit vis kan det høve også for Ulstein vidaregåande skule.» No i august fylte skulen 50 år, og eg, som berre er to år eldre enn skulen, meiner at karakteristikken framleis passar godt.