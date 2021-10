"Kanskje er grunnlaget for eit parti som KrF vekke"

Kommentar

Litt over klokka elleve på kvelden den 13. september dette året skjedde det noko rart på Vulkan Arena. Denne staden kan ikkje ha vore tilfeldig vald som åstad for kveldens hendingar. Han ligg der langs elva mellom aust og vest i hovudstaden, mellom dei blå og dei raude, mellom arbeidarklasse og handelstand, høveleg oppkalla etter eit eksploderande fjell som typisk nok opptrer ved sterke geografiske skilleliner. Men vyrde lesar, bit gjerne merke i at Vulkan Arena ligg på vestsida av Akerselva.