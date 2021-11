Utahyses kan eg registrere at blikka ikkje går i mi retning på same måte som før

Kommentar

Dei siste vekene har psykologane Peder Kjøs og Frode Thuen fått så hatten har flagra i media. Bakgrunnen er at dei to har gitt det rådet til ei 49 år gammal kvinne som tykkjer det er vanskeleg å finne seg ein likeverdig partnar, at ho bør nedjustere krava sine litt – og vere klar over at marknadsverdien til kvinner går ned frå slutten av 40-åra. Menn i 50-årsalderen eller eldre, ser ofte etter litt yngre kvinner, og derfor er det truleg endå vanskelegare for einslege kvinner enn menn i denne alderen å finne seg ein ny partner. Spesielt viss ho ynskjer seg ein mann på om lag sin eigen alder.