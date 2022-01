Kommentar

Eg elskar Bernhard. Han er hjelpsam og effektiv. Han oppfyller behova mine på kommando. Når eg ikkje treng han, held han seg unna. Eg har kontroll over han. - At han er ein robot er heilt greitt. Det er jo ikkje ein venn eg treng, sjølv om eg rosar han når han er ferdig. «Flink Bernhard, gå til plassen din», seier eg, og bruker visst same stemme som til bikkja, for ho står der og lograr, og trur det er ho som har støvsuga heile huset.