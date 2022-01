Tidi ho renn som elv mot os

Kommentar

Folk i mi aldersgruppe snakkar ofte om kor fort tida går. Tida vi har att, krympar stadig. Men eit slikt perspektiv kan lett verte depressivt. Etter spennande og krevjande år i yrkeslivet var det godt å verte pensjonist. Pensjonisttilværet gir høve til å skape seg nye meiningsfylte aktivitetar, lese eller reflektere over fenomen ein tidlegare knapt ensa. Og hus og hage gir høve i stort mon til glede og dårleg samvit. For meg var valet å definere meg som aktiv pensjonist, iallfall inntil vidare. Frå denne posisjonen er det mogleg å hauste av røynsler gjort i yrkes-, familie og samfunnsliv. Det er meir tid til å tenkje over kva ein opplev. I denne første kommentaren etter pause nokre år, har eg tenkt å ta for meg kor rikhaldig sjølve fenomenet tid er, same kva innfallsvinkel ein tek. Og som vi etter kvart skal sjå: kor god ho er den tida som berre flyt av garde, utan å stykke ho opp for mykje ved å følgje klokka slavisk.