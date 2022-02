Det er vanskeleg!

Kommentar

Jenter og kvinner toppar statistikken for psykiske plagar, men der finst så utallig mange gutar og menn som slit også, der er så mange gutar og menn som ikkje sei ifrå. Veldig mange får god hjelp med for eksempel legar, psykolog, spesialistar ved eit distriktspsykiatrisk senter og mange fleire, men veldig mange får ikkje like god hjelp, og det kan ende veldig dårleg. Til og med foreldre eller venner kan hjelpe deg. Dei vanlegaste lidingane som er blant vaksne er depresjon, angst og rusbrukslidingar. Og blant unge menneske er dei mest vanlege lidingane atferdsforstyrringar, angst og affektive lidingar.