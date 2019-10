Kor lett er det eigentleg å bli kjend med og bli ein del av lokalsamfunna våre?

Leiar

I avisa i dag fortel vi om ei ung mor som nok er modigare enn dei fleste andre. Ho og sonen kjende svært få på Hareidlandet då dei flytta frå Haram til Hareid i sommar. I eit innlegg på Facebook etterlyste ho venar til både seg sjølv og guten. «Eg hadde ganske høg puls akkurat då eg trykte publiser, for eg var litt redd for at eg ikkje skulle få noko respons», seier ho i dette intervjuet.