- Ein skal aldri gje opp

Leiar

– Vi må aldri gje opp, stod det i ein e-post frå lensmannen i Ulstein og Hareid nyleg. Han inviterte ulike instansar til eit spesielt møte på lensmannskontoret. Det handla om ein lokal ungdom, Christoffer, som for nokre år sidan var godt i gang med ei kriminell løpebane. Vendepunktet kom då onkelen, Richard, tok ansvar for guten. Heile historia kan du lese her.